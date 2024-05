—–

Il centrodestra rischia di andare sotto nelle votazioni sul decreto Superbonus, così Fratelli d’Italia improvvisa uno stratagemma per garantirsi i numeri: aumentare da 19 a 20 i componenti della Commissione Finanze del Senato. Il blitz è andato in scena nel pomeriggio di martedì, quando dal partito meloniano è arrivata una comunicazione firmata dal capogruppo Lucio Malan e diretta al presidente dell’assemblea Ignazio La Russa: il senatore Salvatore Sallemi, si legge, “cessa di far parte della Commissione Giustizia ed entra a far parte come membro della Commissione Finanze”. Un trasloco deciso in fretta e furia per consolidare la maggioranza e neutralizzare il rischio che vengano approvati i sub-emendamenti presentati da Forza Italia, in particolare quello per abolire la retroattività dell’allungamento a dieci anni delle detrazioni deciso dal governo (“spalmando” i debiti dello Stato). Le opposizioni però insorgono, ricordando che per regolamento la variazione va comunicata all’Aula. E così ecco la nuova pezza: i lavori vengono sospesi per riprendere alle 17, approfittando della seduta plenaria prevista per le 16.

La Russa assicura: “Oggi non cambia niente” – Poi lo stop del presidente del Senato. In assemblea La Russa ha annunciato l’avvenuta modifica, specificando però che la nuova composizione sarà in vigore da mercoledì, mentre il voto in Commissione è previsto per stasera. Da fonti del Pd viene espressa soddisfazione per le parole del presidente La Russa “che ha stoppato, in modo chiaro e netto, il blitz di Fdi”. I dem però sottolineano che sarebbe “evidente che rinvii a domani del voto in commissione sugli emendamenti da parte della maggioranza suonerebbero come una presa in giro dell’opposizione. È una forzatura che non accetteremo mai”, sottolineano dal Partito democratico.

I numeri – Con l’attuale composizione la commissione Finanze del Senato conta 19 membri, compreso il senatore a vita Renzo Piano che appartiene al Misto ed è spesso sostituito dal senatore di Avs Tino Magni. Di questi, 10 sono di maggioranza: 6 di Fdi, 2 della Lega, 1 di Fi e 1 di Noi Moderati. Sono invece 9 quindi i senatori su cui può contare l’opposizione: 3 del Pd, 3 del M5s, 1 di Iv, 1 del gruppo delle Autonomie a cui si aggiunge il voto di Avs. A commissione invariata, quindi, se Forza Italia votasse con i partiti di minoranza le opposizioni salirebbero a 10 voti contro i 9 della maggioranza (che tra l’altro dovrebbe far votare il presidente della stessa commissione, il leghista Massimo Garavaglia). Qualora Fi si astenesse o non partecipasse al voto si registrerebbe una situazione di pareggio e le proposte emendamentive – secondo il regolamento – però non passerebbero: né quella del governo né i subemendamenti di Fi. Con il nuovo componente voluto da Fdi, che fa salire a 20 il numero totale dei membri della commissione, la maggioranza arriva a quota 11 con Fi e a quota 10 senza Fi. Quindi se gli azzurri votassero con le opposizioni si avrebbe un nuovo pareggio (10 a 10) e di nuovo le proposte emendative non sarebbero approvate. Per incassare l’ok della commissione gli emendamenti dovrebbero contare su Forza Italia: anche qualora non votasse con la maggioranza dovrebbe almeno non partecipare al voto o astenersi. A quel punto il risultato sarebbe 10 a 9 a favore della maggioranza.

L’aiuto del senatore di Autonomie – La commissione ha approvato un emendamento del senatore Pietro Patton (Autonomie), che per oggi non parteciperà più alle votazioni in commissione. Con lui assente, l’opposizione potrà contare su un voto in meno, scendendo da 9 a 8 (a fronte dei 10 voti su cui può contare la maggioranza). Si tratta di un aiuto alla maggioranza. Ma non nel caso in cui il senatore di Forza Italia Claudio Lotito dovesse votare insieme all’opposizione.

Le critiche delle opposizioni – “È l’ultimo passaggio di una gestione folle, dilettantesca e antidemocratica; il governo non ha alcuna idea di politica economica, punta solo ed esclusivamente a fare cassa su cittadini e imprese, calpestando ogni minimo principio di legittimo affidamento. Scandalosi”, denuncia sui social il capogruppo 5 stelle Stefano Patuanelli. Durissimo anche il presidente dei senatori dem Francesco Boccia: “Stiamo assistendo alle prove tecniche di premierato. Il gruppo di FdI ha appena comunicato, alla vigilia del voto sugli emendamenti al superbonus, di aver aggiunto un membro in Commissione Finanze. Legittimo. Ma farlo alla vigilia di un voto importante e senza prima averlo comunicato all’aula è una evidente forzatura. Che sa di paura di andare sotto nel voto e di assoluta indifferenza per le regole democratiche e i regolamenti parlamentari. La maggioranza sta sempre di più portando istituzioni e paese sulla strada di Orbàn“, attacca. Per Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinisra, “Giorgetti e Meloni oggi dimostrano all’intero Paese cosa significa essere forti con i deboli e deboli con i forti. Il colmo è che per raggiungere l’obiettivo di far passare l’emendamento la maggioranza aumenta di un componente la Commissione Finanze del Senato per neutralizzare Forza Italia: ormai le regole democratiche sono calpestate“, denuncia.