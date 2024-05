La fine di un’era. Dopo dodici lunghi, intensi e per certi versi “sfortunati” anni le strade di Marco Reus e del suo Borussia Dortmund si separeranno. Il club giallonero e il calciatore tedesco hanno deciso consensualmente di non rinnovare il contratto: un patto di sangue (e di amore) che lo ha legato alla gente del Westfalenstadion dalla stagione 2012-2013. L’ufficialità arriva dai canali ufficiali del Borussia e dalle parole del capitano eterno pubblicate sui profili social.

Reus-Dortmund è addio: “Grato e orgoglioso: finiamo la stagione al meglio”

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q — Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024

Lo stadio in silenzio, le tribune vuote e un uomo al centro di tutto, di quella che idealmente per oltre dieci anni è stata la sua casa. Non c’era sceneggiatura migliore per annunciare l’addio di Marco Reus al Borussia Dortmund: alle sue spalle, il simbolo di una tifoseria intera, il “Muro Giallo” che ancora per poche settimane potrà cantare il suo nome. “Sono incredibilmente grato e orgoglioso dei miei momenti con il Borussia Dortmund. Ho trascorso più della metà della mia vita in questo club e mi sono divertito ogni giorno, anche se ovviamente non sono mancati i momenti difficili“.

Il calciatore tedesco, però, vuole rimanere concentrato per il finale di stagione: il club, infatti, è in piena corsa per un posto alla prossima finale di Champions League: “So già che sarà difficile per me salutarvi a fine stagione. Eppure sono contento che ora ci sia chiarezza e che possiamo concentrarci pienamente sulle partite finali importanti che sono ancora in sospeso. Abbiamo un grande obiettivo in mente e vogliamo raggiungerlo tutti insieme. Per questo abbiamo bisogno di tutti i nostri incredibili tifosi, che desidero ringraziare per il loro incredibile supporto nel corso degli anni”.

Il comunicato ufficiale del club tedesco

Questo, il comunicato dei gialloneri: “Il Borussia Dortmund e il suo storico capitano Marco Reus hanno concordato di comune accordo di non prolungare il contratto, che scade a fine stagione”.