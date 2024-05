Marcell Jacobs ha vinto in 10″07 i 100 metri allo Sprint Festival allo Stadio dei Marmi, a tre settimane dagli Europei di Roma. “Livello soddisfazione 7 su 10, mi sono divertito, che era una parte importantissima per me”, ha commentato. “Abbiamo limato qualcosa ma non abbastanza, avrei voluto fare qualcosa di meglio. Dobbiamo lavorare un po’ sulla tecnica dai blocchi alla fine. La parte sempre un po’ complicata rimane la partenza dai blocchi, devo ancora lavorare un po’. L’allergia? Ho fatto i primi due allenamenti e mi è scoppiata. Qui mi sono sentito male, ieri malissimo, stamattina alla fine non riuscivo a respirare. Da qui agli Europei farò queste due gare che sono in programma – ha aggiunto – Devo solo riuscire a collegare le cose perché le so fare. Gareggiare il più possibile mi aiuterà. Quando scendo in pista vorrei sempre scendere sotto i 10 e migliorare ogni volta. Un piccolo miglioramento c’è stato ma non abbastanza, ma non mi sento il fiato sul collo”.