Cronometro è sinonimo di Filippo Ganna. Il ciclista italiano vince la 14esima tappa del Giro d’Italia con il tempo di 35’02”. Sul percorso Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda Ganna si riprende la sua “rivincita” personale contro la maglia rosa Pogacar che otto giorni fa – nella cronometro di Perugia – aveva staccato proprio l’italiano nella sua specialità. Situazione ribaltata: Filippo vince la cronometro di Desenzano e stacca lo sloveno di 29″. Ganna può finalmente sorridere per la prima volta, Pogacar “solo” secondo ma il dominio nel Giro rimane incontrastato.

Quarta vittoria tricolore

Dopo le tre vittorie in volata di Jonathan Milan, Filippo Ganna mette a segno il quarto successo tricolore in questa edizione del Giro d’Italia. Dopo l’amarezza di Perugia, la prova di forza di Desenzano: Ganna dimostra a tutti di essere pronto per i Giochi olimpici di Parigi. Una vittoria che assume ancora più importanza perché lascia alle sue spalle il ciclista più forte della competizione, lo stesso che aveva infranto i sogni di Ganna solamente qualche giorno fa.

Italia in Top 5

A 1’19” da Ganna si è posizionato Antonio Tiberi che continua il suo incredibile percorso di crescita. La sua prestazione nella crono di Desenzano gli consente di stabilirsi alla quinta posizione nella classifica generale. Talento e grande scoperta del Giro d’Italia, predestinato alla vittoria della maglia bianca e a diventare il volto del futuro del ciclismo italiano. E se gli elogi arrivano anche da Pogacar, forse, Tiberi ha davvero qualcosa di speciale.