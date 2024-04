Jannik Sinner è pronto al debutto sulla terra rossa di Madrid, dove sarà per la prima volta in assoluto la testa di serie numero uno grazie al ritiro di Novak Djokovic. Come tutte le teste di serie, l’altoatesino inizierà il suo percorso direttamente al secondo turno in cui troverà il connazionale e amico Lorenzo Sonego, che ha vinto il suo debutto con Gasquet in due set (6-2, 7-5). Fuori immediatamente, fra gli uomini, l’altra testa di serie azzurra Lorenzo Musetti.

Il sorteggio – Sonego ha vinto senza problemi il suo primo turno e domani, sabato 27 aprile, in un orario ancora da definire affronterà il numero 2 del mondo, nonché amico, Sinner. I precedenti sono tutti a favore del ragazzo di San Candido: 4 vittorie a 0. Se Sinner dovesse continuare il suo percorso, al terzo turno, a meno di clamorose sorprese, potrebbe trovare uno tra Kotov e Thompson (testa di serie 32), con ognuno dei quali non c’è alcun incontro precedente, mentre agli ottavi di finale uno fra Khachanov e Jarry.

Ruud e Medvedev sulla strada – Dalla parte di Sinner c’è anche Casper Ruud, lo specialista della terra che ha appena sorpassato l’italiano per numero di vittorie in stagione. In linea teorica, in semifinale potrebbe scontrarsi con Daniil Medvedev. Solo in finale, invece, l’eventuale partita con Alcaraz su cui però pende ancora il rischio di un forfait anticipato a causa di un infortunio a un avambraccio.

Gli altri italiani – Debutto negativo per l’altra testa di serie italiana, Lorenzo Musetti. Il carrarino, infatti, è uscito alla sua prima partita (secondo turno) perdendo in due set (doppio 6-4) e in un’ora e 28 minuti di gioco contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Non ci sarà, quindi, lo scontro al terzo turno contro Alcaraz. L’altro azzurro in campo oggi è Luciano Darderi, che ha vinto il suo primo turno con Monfils e giocherà contro Taylor Fritz non prima delle 16.45. Il cammino dell’Italia al Masters 1000 di Madrid continuerà domani 27 aprile. Oltre al già citato derby fra Sinner e Sonego, scenderanno in campo per il loro secondo turno Matteo Arnaldi, contro il numero 3 del seed Medvedev, e Flavio Cobolli, contro il cileno Jarry. Sconfitti rispettivamente al primo turno O’Connel e Tabilo.

Dove vedere l’Atp di Madrid in tv – Le partite del Madrid Open 2024 di tennis sono trasmesse, in Italia, in diretta tv sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis), in streaming su SkyGo e sulla piattaforma Now. In aggiunta, il torneo della capitale spagnola è disponibile anche in streaming su Tennis TV.