Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Madrid. La notizia era già nell’aria da un po’ e adesso è ufficiale. Non c’è alcuna ragione medica dietro il forfait, ma semplici motivi personali. Come mostrato da varie immagini sui social, infatti, il tennista sta passando del tempo con la sua famiglia. Dunque, il numero 1 del mondo continua la preparazione in vista dei tornei di Roma e poi di Parigi, il Roland Garros: per evitare infortuni che potrebbero compromettere la stagione si è ritirato dal torneo spagnolo.

Con il ritiro di Djokovic, Jannik Sinner sarà dunque testa di serie numero 1 a Madrid: è la prima volta nella storia per un tennista italiano in un torneo Masters 1000. A questo punto la corsa al primo posto del ranking si accende. Né il serbo, né l’italiano avevano partecipato a Madrid lo scorso anno e quindi senza alcun punto da difendere, ma con l’assenza del rivale, l’azzurro avrà l’occasione di avvicinarsi seriamente a Djokovic in classifica. Al momento i due sono separati da 1330 punti: sono 9990 quelli del serbo e 8660 quelli di Sinner.

Il sorpasso non potrà avvenire in alcun modo in Spagna poiché, anche se Sinner vincesse il Masters 1000, rimarrebbe sotto in graduatoria, ma più vicino. Sarebbe importante spingersi più avanti possibile, anche in semifinale, perché è a Roma che l’italiano può compiere l’impresa. Al foto italico, infatti, perderà pochi punti (solo 90) in virtù dell’uscita precoce della passata edizione agli ottavi di finale in favore di Cerundolo, mentre Djokovic ne perderà 180 (uscì ai quarti di finale contro Rune). In base a cosa succederà nel tempio di Roma, alle condizioni fisiche di Djokovic, potremo vedere Sinner in cima al mondo del tennis.