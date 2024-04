Nessuno come Casper Ruud nel 2024, neanche Jannik Sinner. Il norvegese ha sorpassato l’altoatesino in una speciale classifica, quella delle vittorie in stagione, prendendosi uno dei pochi primati non ancora cannibalizzati dall’azzurro fino a questo momento. Grazie al percorso al torneo Atp 500 di Barcellona e, più in generale, all’ottimo inizio di anno, Ruud è diventato il tennista con più vittorie da inizio anno: attualmente sono 27, rispetto alle 25 di Sinner, ma il bottino potrebbe aumentare ancora per il numero 6 del mondo impegnato nel torneo sulla terra catalana.

Il record di vittorie deriva anche dal maggior numero di partite disputate da Ruud fin qui: 34 contro le 27 di Sinner. Di fatto la percentuale di successi è in favore dell’azzurro numero 2 del ranking (92.6%), ma il norvegese può comunque contare su un solido 79.4%. Tutti questi risultati positivi non sono un caso. E va sottolineato un aspetto: Ruud è uno specialista della terra rossa e proprio su questa superficie ha ottenuto nove dei dieci titoli vinti in carriera, oltre a due finali Slam al Roland Garros. Ha appena perso contro Tsitsipas al Masters 1000 di Montecarlo, potrebbe avere la sua rivincita a Barcellona.

Si parla sempre poco di Ruud come potenziale avversario di Sinner, ma adesso che si sta giocando la clay season potrebbe diventare uno dei più ostici. Non a caso, nella classifica Race dell’Atp, quella che tiene conto solo dei risultati stagionali, il norvegese è già terzo alle spalle di Sinner e Medvedev. L’anno scorso, aveva impiegato sette mesi per raggiungere lo stesso numero di vittorie di questa stagione. Ora ci è riuscito in poco più della metà del tempo. Per questo oltre ad Alcaraz, l’intramontabile Djokovic e Tsitsipas, anche lui più a suo agio sul rosso rispetto ad altre superfici, Ruud ha tutte le carte in regola per porsi da ostacolo fra Sinner e un titolo a Roma o a Parigi.