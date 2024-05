Per Lando Norris quella al gran premio di Miami è la prima vittoria in carriera in Formula 1. Tra i tanti vip che sono stati avvistati nelle varie scuderie non poteva non essere notato anche la stella NBA dei Miami Heat Jimmy Butler. Grande amico del pilota britannico, il giocatore americano si è rivelato un vero e proprio portafortuna per lui. Tra simpatici siparietti e grandi sorrisi, è show nel paddock McLaren.

Jimmy Butler nella “sua” Miami per tifare l’amico Norris

Terminata anzitempo la propria stagione NBA – a causa di un infortunio e dell’eliminazione dei suoi Miami Heat ai playoff contro i Boston Celtics – Jimmy Butler è stato l’ospite speciale nel paddock della McLaren e il “portafortuna” del suo amico Lando Norris. Nel corso del weekend, il cestista americano si è messo nei passi del suo grande amico e – con la solita simpatia che lo contraddistingue – ha finto di essere un pilota di F1, con tanto di intervista in pit-lane. E pensare che in molti si ricordano il famoso giro in macchina nel 2019 dei due insieme, con Butler completamente terrorizzato dalla velocità raggiunta da Norris sul circuito: un video diventato subito virale. La stella dei Miami Heat, al termine della gara, ha mostrato tutta la gioia per la vittoria del suo amico dedicandogli un post sui social con la didascalia: “Io lo avevo detto”. Un vero e proprio talismano per il pilota che finalmente, dopo 110 gare, ha ottenuto il primo successo in F1.

Nel segno dell’amicizia

“Perché Lando? Perché aspiro ad essere come lui. È fortissimo, è giovane, è anche piuttosto attraente. È bello essere come lui ora” ha ironizzato Jimmy Butler nell’intervista organizzata in pit-lane. E poi afferma: “Non sono mai entrato in una Formula 1 e non credo che lo farò mai. A me non piace andare forte in macchina, voglio guidare macchine grosse che vanno piano. Lando invece va forte, mi sa che ti ho detto una bugia prima”. Dietro le risate, il rispetto e la stima per un grande amico.