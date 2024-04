Dopo Monaco di Baviera, Matteo Berrettini rinuncia anche al Masters 1000 di Madrid che inizierà con le qualificazioni lunedì 22 aprile. Con una storia pubblicata su Instagram, il tennista ha motivato la cancellazione dalla lista di ingresso del torneo dicendo di avere “tonsillite e febbre”. Berrettini, che a inizio aprile ha vinto l’Atp 250 di Marrakech, salterà quindi il secondo torneo consecutivo: dopo il trionfo sulla terra rossa marocchina, era uscito al primo turno dal Masters 1000 di Montecarlo. Il focus, ora, è puntato sugli Internazionali di Roma – in programma tra poco più di due settimane – in cui potrà giocare davanti al pubblico di casa: la speranza è che Berrettini possa arrivare all’appuntamento del Foro Italico in una buona condizione.

Come spesso fa, Berrettini ha dato aggiornamenti sul suo stato di salute in prima persona. Il numero 98 del mondo ha annunciato il ritiro dalla capitale spagnola con queste parole: “Negli ultimi giorni ho affrontato uno stato influenzale che ora si è trasformato in tonsillite e febbre. Dopo un’altra valutazione oggi, il mio medico ha consigliato che sarebbe stato rischioso tentare di competere a Madrid. Ora il mio obiettivo si sposta sul recupero e sulla preparazione per Roma“. Berrettini sfrutterà quindi l’assenza per ricaricare le energie e prepararsi appunto al meglio per il torneo di casa, nella sua Roma, dove manca da due anni.