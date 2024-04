È stato sorteggiato il tabellone maschile del Masters 1000 di Madrid, il secondo fin qui sulla terra rossa, dove Jannik Sinner sarà per la prima volta in assoluto la testa di serie numero uno grazie al ritiro di Novak Djokovic. Come tutte le teste di serie, l’altoatesino inizierà il suo percorso direttamente al secondo turno in cui potrebbe trovare il connazionale e amico Lorenzo Sonego. La presenza del rivale Carlos Alcaraz resta al momento in dubbio a causa del suo incerto stato di salute: in caso di forfait a tabellone sorteggiato, il main draw favorirebbe ancora di più Sinner.

Il sorteggio – Subito un possibile derby, quindi, con Sonego disputerà il primo turno con un tennista proveniente dalle qualificazioni e se dovesse vincere troverebbe il numero 2 del mondo, nonché amico, Sinner. I precedenti sono tutti a favore del ragazzo di San Candido: 4 vittorie a 0. Al terzo turno, a meno di clamorose sorprese, Sinner potrebbe trovare uno tra Kotov e Thompson (testa di serie 32), cono ognuno dei quali non c’è alcun incontro precedente, mentre agli ottavi di finale uno fra Khachanov e Jarry.

Ruud e Medvedev sulla strada – Dalla parte di Sinner c’è anche Casper Ruud, lo specialista della terra che ha appena sorpassato l’italiano per numero di vittorie in stagione. In linea teorica, in semifinale potrebbe scontrarsi con Daniil Medvedev. Solo in finale, invece, l’eventuale partita con Alcaraz che però potrebbe non scendere in campo a causa di un infortunio a un avambraccio. A quel punto al posto suo entrerebbe un lucky loser, rendendo un po’ meno pericoloso il potenziale tabellone di Sinner.

Gli altri italiani – Oltre a Sinner, fra le teste di serie rientra anche Lorenzo Musetti, numero 29 del mondo, che a Madrid conta su due vittorie e due sconfitte. Il carrarino è stato inserito nell’ultimo quarto del tabellone e al debutto al secondo turno potrà trovare Safiullin o Thiago Seyboth Wild. Possibile scontro, poi, al terzo turno, controAlcaraz. Meno fortunato il tabellone di Matteo Arnaldi che nel 2023 si presentò al grande pubblico battendo nei trentaduesimi Ruud in due set. Questa volta troverà O’Connel al primo turno, ma se dovesse uscirne vincitore ad aspettare al secondo turno c’è Medvedev. Cobolli fa parte del primo quarto del sorteggio come Sinner e affronterà subito il cileno Tabilo. Dopo, eventualmente, lo aspetta l’altro cileno Jarry. Infine, Darderi ha già un match programmato contro Monfils al primo turno.