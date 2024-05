“Voglio rinnovare con l’Inter“. Così parlò Lautaro Martinez, ospite di Fabio Fazio: è la frase da “titolo”, come ha detto lo stesso conduttore di Che Tempo Che Fa, la trasmissione in onda la domenica sera su canale Nove. Il capitano nerazzurro, fresco vincitore dello scudetto della seconda stella, lascia però intuire che c’è ancora del lavoro da fare per arrivare al rinnovo, tanto atteso da tutto il mondo Inter: “Nel calcio non si sa mai“, dichiara infatti Lautaro. Poi il suo discorso diventa un po’ più rassicurante per i tifosi nerazzurri.