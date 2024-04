Jannik Sinner è in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 2 del mondo scende in campo sabato 13 aprile contro il greco Stefanos Tsitsipas, già due volte vincitore del torneo. Il tennista azzurro ci arriva dopo aver sconfitto in semifinale il danese Holger Rune, al termine di un match sofferto e chiuso al terzo set dopo 2 ore e 40 minuti di lotta. In precedenza, aveva superato senza patemi prima il britannico Korda e poi il tedesco Struff. Tsitsipas invece a Montecarlo ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori, battendo in fila il tedesco Zverev e il russo Khachanov.

Quando gioca Sinner e dove vederlo in tv

La semifinale del Masters 1000 di Montecarlo è in programma sabato 13 aprile sul campo centrale del Principato: il Court Rainier III. Il match tra Sinner e Tsitsipas è previsto alle ore 13.30. La partita sarà disponibile in diretta per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now: il match di Sinner sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Tennis, così come in mobilità su SkyGo.