Una battaglia. Decisa da uno Stefanos Tsitsipas nella migliore versione di se stesso e aiutato dalla sorte. Che si è materializzata in due fatti che hanno penalizzato Jannik Sinner: un problema fisico nella parte finale terzo e decisivo set e una clamorosa svista arbitrale, sempre nel terzo set. Il giudice di linea e quello di sedia hanno giudicato dentro un seconda di Tsitsipas che invece era andata abbondantemente fuori. Un errore clamoroso, che probabilmente ha salvato il greco: era il quinto game, l’italiano conduceva per 3-1, sarebbe stato il secondo doppio fallo del greco, il secondo break avrebbe portato Sinner sul 4-1, all’avversario sarebbe servita un’impresa per recuperare e vincere. La storia invece ha preso una strada diversa e Tsitsipas, grazie a un tennis spettacolare e mai banale, è riuscito a vincere e a ritornare in finale di un Master 1000, a testimonianza definitiva del suo ritorno ad altissimo livello. 4-6,6-3,4-6 il punteggio finale. Domani se la vedrà contro il vincitore della sfida tra Djokovic e Ruud. Per Sinner non si tratta di una sconfitta nel senso lato del termine. Certo, la battuta d’arresto fa male, specie per come è arrivata. Ma l’altoatesino ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli anche sulla terra rossa, terreno a lui meno congeniale. Con una considerazione a latere: forse il campione italiano ha bisogno di tirare il fiato, di fermarsi, magari per arrivare nelle migliori condizioni fisiche possibili agli Internazionali di Roma e, soprattutto, al Roland Garros.

Ecco la cronaca del match.

Inizia il match – Tsitsipas vince il sorteggio e decide di rispondere. Jannik Sinner inizierà al servizio.

1-0 – L’azzurro, seppur con fatica, si aggiudica il primo game ai vantaggi. Tsistipas tiene bene il campo e ora va al servizio.

1-1 – Il greco prende le misure e si impone nel secondo game lasciando Sinner a 15.

1-2 – Doppio fallo dell’azzurro e Tsitsipas che si aggiudica il terzo game. Il match si fa più aggressivo e i due non si risparmiano colpi.

1-3 – Jannik Sinner soffre, Tsitsipas è più aggressivo e si impone con facilità al quarto game.

2-3 – Lasciando il greco a zero, l’azzurro accorcia, Tsitsipas sempre avanti di un break.

2-4 – Tsitsipas non perde il servizio e lasciando Sinner a 15 conquista un altro game. L’azzurro è in evidente difficoltà.

3-4 – Grandi scambi tra l’azzurro e il greco. Sinner accorcia le distanze, ma Tsitsipas è ancora avanti di un game.

3-5 – Troppi errori da parte di Sinner. Il greco fa anche un ace e non perde il servizio strappando un altro game.

4-5 – L’azzurro lascia partire prima un dritto potentissimo e poi chiude il game con un ottimo lavoro sotto rete. Sinner accorcia ma Tsitsipas ancora avanti.

4-6 – Tsitsipas micidiale in battuta non lascia scampo a Sinner. Seppur con fatica il greco si aggiudica il primo set in 44 minuti. L’azzurro è in difficoltà.

Tante imprecisioni per Jannik Sinner. Il greco gioca bene e meritatamente si impone nel primo set.

Inizia il secondo set – Sinner al servizio.

1-0 – Arriva anche il primo ace del match per Jannik Sinner. Tsitsipas si ferma a 15, l’azzurro si aggiudica il primo game.

2-0 – Con una schiacciata sotto rete, l’azzurro strappa il servizio al greco e si aggiudica il secondo game. Avanti Sinner 2 a 0 nel secondo set.

3-0 – Gli errori dell’azzurro si riducono e Sinner approfitta delle incertezze di Tsitsipas. Altoatesino avanti 3 game a 0.

3-1 – La palla di Sinner è lunga e il greco conquista il quarto game. Tsitsipas accorcia ma Sinner ancora avanti.

4-1 – Sinner mantiene il break di vantaggio. Prima un’ottima palla corta e poi un dritto potente per l’azzurro con cui chiude il quinto game. Tsitsipas in difficoltà.

4-2 – Sinner va vicino a strappare la battuta a Tsitsipas più volte, ma il greco conquista il game e accorcia.

5-2 – Game in cui Sinner è costretto a difendere il break di vantaggio. Termina ai vantaggi e l’azzurro ha la meglio. Sinner sale a 5 giochi a 2 nel secondo set.

5-3 – L’azzurro non riesce a chiudere il set. Tsitsipas conquista il game.

6-3 – Sinner si aggiudica il secondo set. L’azzurro annulla per cinque volte la possibilità del break point per il greco. Prima un lungo linea micidiale, poi una palla al volo con cui Sinner pareggia i conti. Un set a testa. Si decide tutto nel terzo.

Inizia il terzo set – Tsitsipas al servizio.

1-0 – Ottimo inizio di Sinner. L’azzurro apre il terzo set strappando subito il servizio a Tsitsipas.

2-0 – Sinner chiamato dal greco a giocare sotto rete e con un tocco preciso si aggiudica il secondo game. Azzurro avanti nel terzo set.

2-1 – Tsitsipas tiene il servizio e accorcia di un game. Sinner ancora avanti dopo 3 giochi.

3-1 – Sinner allunga. Tsitsipas cerca di accorciare con gli scambi ma sbaglia anche con il dritto. L’azzurro chiude con facilità il game e difende il break di vantaggio.

3-2 – Con un ace il greco chiude il quinto game. Sinner ha anche la possibilità di strappare un altro servizio a Tsitsipas ma l’arbitro non vede un secondo fallo in battuta del greco. L’azzurro è ancora avanti.

4-2 – Con una schiacciata sotto rete, Jannik Sinner conquista il sesto game del terzo set. L’azzurro difende il break di vantaggio e allunga ancora su Tsitsipas.

4-3 – Cambio campo. Tsitsipas non perde il servizio e si aggiudica il settimo gioco. Game che termina con una smorfia per l’azzurro: un piccolo problema al ginocchio ma nulla di grave. Sinner viene subito medicato a bordo campo ed è pronto a riniziare a giocare. Sinner al servizio.

4-4 – Il match si riapre. Un Sinner disattento che concede troppo: prima stecca e nonostante annulla per quattro volte la chance del greco di riprendersi il break point alla fine è costretto a arrendersi. Ottavo game a Tsitsipas.

4-5 – Tsitsipas passa in vantaggio, 5 giochi a 4 per il greco. Sinner ora al servizio per restare dentro il match. L’azzurro nuovamente medicato a bordo campo.

4-6 – Sinner è costretto ad arrendersi. Tsitsipas rimonta nel terzo set e si aggiudica la vittoria approdando in finale.

Sconfitta per Jannik Sinner. Il greco si impone per due set a uno: 4-6,6-3,4-6. Stefanos Tsitsipas giocherà domani la finale contro il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Casper Ruud.