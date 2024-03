Nonostante il momento di personale difficoltà per la fine del suo matrimonio con il marito Victor Allen, Tiziano Ferro non ha perso il suo entusiasmo per la musica e per i concerti live. Il 23 marzo, ha deciso di essere lui stesso fan per una sera, partecipando al concerto di Laura Pausini a Los Angeles. Tra foto e video pubblicati sui social, Tiziano ha mostrato tutto il suo affetto e la sua ammirazione per l’amica e collega, con cui condivide non solo una profonda amicizia ma anche una storia di collaborazioni memorabili.

La data del concerto di Laura Pausini non è stata casuale: il 23 marzo segna l’anniversario della pubblicazione di “Non me lo so spiegare“, singolo di successo di Tiziano Ferro del 2004, che Laura Pausini ha magistralmente reinterpretato nel suo album “Io canto” del 2007. Questo duetto, uno dei più emozionanti e significativi del panorama musicale italiano, celebra quest’anno il suo diciassettesimo anniversario, unendo idealmente i due artisti in un momento simbolico di rinascita e di condivisione emotiva con i loro fan. E, in una serata speciale a Los Angeles, la musica ha nuovamente dimostrato di essere un ponte tra cuori e storie, grazie alla magia di due grandi artisti come Tiziano Ferro e Laura Pausini.