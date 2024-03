25/06/2019 – 15/03/2024. Le date dell’inizio e della fine del suo matrimonio con Victor Allen. E le parole che ufficializzano la fine dell’unione. “È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile”: inizia così il post con il quale Tiziano Ferro racconta un momento dolororo che però, sottolinea, “non è un fallimento, se non lo vogliamo”. E spiega, dopo aver scritto “la storia si è ufficialmente conclusa”, che si tratta di “un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza. Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna…”. Poi arriva un grazie all’ex marito: “Grazie Vic. Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!“. Lo scorso Natale, con la sincerità che sempre usa sui social dove mostra anche le parti più fragili di sé, Ferro aveva raccontato della difficoltà a scrivere e comporre e del momento difficile da affrontare: “E’ stato un anno un po’ particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica. Ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che è così che le devo rispettare. E se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, io sono qua per dirvi che sono certo che quest’anno che arriverà”.

