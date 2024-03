Kate Middleton prende il coraggio a due mani e annuncia al mondo che ha un cancro. Il video trasmesso venerdì 22 marzo alle 18 (ora locale) dalla Bbc fa il giro del mondo e spegne l’incendio che era divampato da metà Gennaio, dopo il suo lungo ricovero e la prolungata convalescenza. I dettagli su come si sono svolti questi ultimi due mesi “incredibilmente pesanti” arrivano alla spicciolata: prima c’è lo sgomento.

Dopo aver accusato il colpo, “lo choc” di scoprire di avere un tumore che deve essere curato con una chemioterapia preventiva iniziata già da febbraio, Kate ha dovuto parlare con la sua famiglia. William, secondo quanto ricostruito da giornali, sarebbe stato informato il giorno della commemorazione del suo padrino, Costantino II, ultimo re di Grecia; era il 27 febbraio. Quel pomeriggio, il futuro re era atteso alla messa che si sarebbe celebrata nella cappella di San Giorgio a Windsor, dove avrebbe dovuto leggere dei passi e sostituire il padre, molto legato al sovrano greco, che per motivi di salute ha dovuto rinunciare alla sua presenza in chiesa. All’ultimo minuto, circa un’ora prima che la funzione iniziasse, William ha liquidato la faccenda spiegando che non avrebbe partecipato alla messa “per motivi personali”.

Il pensiero dei più era subito corso alla tragica ed improvvisa scomparsa di Thomas Kingston, morto suicida a 45 anni nella tenuta di campagna della sua famiglia il giorno prima. Il marito di Lady Gabriella Windsor era molto legato a William e pare, prima di sposare la figlia dei principi del Kent, avesse avuto anche una relazione con la sorella di Kate, Pippa.

Le critiche e le speculazioni su questa pesante e “non sufficientemente giustificata” assenza del principe del Galles non erano mancate quel giorno, soprattutto in un momento nel quale l’impazienza e l’inquietudine dei giornali internazionali fomentati dal web cresceva a dismisura. Troppi silenzi da palazzo e troppe lacune nel racconto di Kate davano spazio al proliferare di teorie incontrollate. Oggi, invece, tutto sembra trovare una spiegazione e quello sarebbe stato il giorno in cui William avrebbe saputo della diagnosi della moglie. Ma poi ci sono i figli e questa è la parte più delicata dell’intera storia. “Ci è voluto tempo per spiegare tutto ai bambini” ha scandito Kate seduta su quella panchina indossando una maglia bianca a righe blu tanto di moda tra le donne e le mamme inglesi.

I principi del Galles avrebbero aspettato l’inizio delle vacanze di Pasqua e la chiusura delle scuole per fare questo annuncio ponderando la loro decisione con cura. Il video che, dal momento della sua diffusione impazza sui social, era stato registrato già due giorni prima, ma era rimasto volutamente nel cassetto della BBC per aspettare venerdì sera, giorno della chiusura delle scuole ed inizio delle vacanze di Pasqua. Una scelta oculata per proteggere George che ha ancora 10 anni, Charlotte che ne ha 8 e Louis di quasi 6.

Da quel momento la malattia di Kate sarebbe diventata di dominio pubblico, persino nelle stazioni dei treni, dove sono allestiti grandi schermi che trasmettono le news della Bbc il viso immacolato della principessa del Galles è apparso a pieno campo per dire che ha un cancro e per chiedere “tempo, spazio e privacy per continuare i suoi trattamenti”. Il mondo ha avuto in pasto la notizia e le spiegazioni che aspettava, ma i piccoli di casa Windsor andavano protetti prima e più di ogni altra cosa.