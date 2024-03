La pasqua è alle porte e con sé anche le intramontabili uova di cioccolato. Per l’occasione un team formato da sei esperti culinari del Gambero Rosso ha assaggiato quelle al latte di diverse aziende e ha stilato la sua classifica. Come spiegato dal sito enogastronomico, la varietà di cacao Amelonado, e i suoi ibridi, è quella più coltivata al mondo. I parametri che hanno stilato la graduatoria delle uova sono stati, su tutti: tatto, olfatto e gusto, più altre categorie maggiormente tecniche. Di chi è, secondo Gambero Rosso, il cioccolato migliore?

A trionfare è l’azienda veronese Bauli, che è riuscita a produrre un uovo che ha saputo far ottenere dal cioccolato un rimando a sensazioni di mou, caramello e latte condensato, tutte molto gradite dalla giuria. L’uovo Motta si è posizionato al secondo posto grazie (anche) alla sua lucentezza. Al palato è stata decisiva la conferma delle “promesse olfattive”, con una leggera nota sapida nel finale. Il gradino più basso del podio va a Lindt che, se ha la “scioglievolezza” come punto di forza, d’altro canto, risulterebbe eccessivamente dolce soprattutto a livello olfattivo, sempre secondo gli esperti. Quarto posto per Perugina: piccole bolle interne e profumo di latte in polvere e caramello. Tuttavia, al palato, manca di persistenza e lascia una sensazione di dolcezza considerata di troppo.

Capitolo Kinder: probabilmente l’uovo più famoso in Italia (e non solo). Può sorprendere vederla fuori dalle primissime posizioni. Ma ‘a tutto c’è un perché’. Nel dolce prodotto dalla Ferrero ha la peculiarità di essere visivamente unico. Marroncino fuori, bianco dentro, anche se non risulta particolarmente espressivo nell’olfatto, ma migliora al palato con note di latte in polvere e una buona scioglievolezza. Sesto, settimo ed ottavo posto rispettivamente per Novi, Pernigotti e Melegatti.