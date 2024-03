Dalle bianche vette innevate di Aspen, in Colorado, dove è stato avvistato a sciare con gli amici, il principe Harry avrebbe fatto sapere a fonti riservate di essere “preoccupato” per ciò che sta accadendo alla cognata, Kate Middleton. Finora, lui e la moglie Meghan, non sono mai intervenuti pubblicamente sulla tempesta che si è abbattuta sulla principessa del Galles che, con la sua prolungata assenza dalle scene seguita al suo intervento di chirurgia addominale del 16 gennaio scorso, ha generato uno tsunami di teorie e follie sul web, scuotendo l’opinione pubblica mondiale.

Anche quando ne hanno avuto l’occasione, i duchi del Sussex si sono guardati bene dal mettere becco nella vicenda, anche se Harry la conosce bene e da anni lotta contro l’invadenza dei media nella vita privata della sua famiglia, mentre Meghan si mostra come la paladina a combattere gli abusi e le crudeltà dei social media. Ma quando riguarda la moglie di William i due tacciono. Solo ora, il quotidiano americano Page Six avrebbe rivelato che, secondo una fonte vicina ad Harry, il principe ribelle avrebbe manifestato “preoccupazione” per la pressione mediatica intorno a Kate escludendo, però, che ci possa essere alcuno “scandalo dietro la sua assenza” che tanto interesse e gossip ha generato.

In realtà, dopo la tragica scomparsa della madre, la principessa Diana, Harry non è mai stato “leggero” nei confronti della stampa ritenuta tra i responsabili di quella morte. Ma qui di mezzo c’è la relazione con il fratello William ridotta ai minimi termini e oggetto di riflessioni piuttosto velenose nel libro biografico Spare, dove Harry non ha risparmiato nessuno. La dimostrazione sta nel fatto che quando in febbraio volò in tutta fretta dagli Stati Uniti per vedere il padre malato, che gli dedicò in tutto 45 minuti, William non si è mai presentato.

Ora, al di là delle rivelazioni trapelate dal tabloid, la vita del principe dai capelli rossi pare andare avanti tranquilla. Nella sua vacanza in Colorado avrebbe sciato, fatto shopping in negozi esclusivi in compagnia di amici e senza la moglie. Questo riferiscono i testimoni sentiti da Page Six che spiega come uno dei negozi in cui è stato avvistato è frequentato da personaggi come Kim Kardashian, Kendall Jenner, Rihanna e Orlando Bloom.

Quello che accade a Londra sembra essere davvero lontano, almeno finché, una settimana fa, una nota formale dell’ufficio stampa dei duchi del Sussex è dovuta intervenire per smentire quanto riferito dal New York Post e chiarire che Meghan non avrebbe mai detto una parola sullo scandalo generato dalla foto che Kate avrebbe “manipolato” e poi pubblicato sui social per la festa della mamma. All’epoca, alcuni quotidiani americani, infatti, attribuirono a Meghan una sorta di presa di distanza da quella gaffe grossolana: “Lei non avrebbe mai fatto un errore del genere perché ha un occhio molto attento ed è ossessionata dall’attenzione per i dettagli”.

“Non lo abbiamo mai detto” la risposta ufficiale anche all’affermazione che “se fossero stati loro a fare un errore del genere li avrebbero annichiliti”. L’idea di massima è che da Montecito, in California, si voglia alzare bandiera bianca a fiaccare ogni ostilità con la corona. Addirittura, secondo l’americano Tatler, la seconda edizione della biografia al veleno di Harry, Spare, sarebbe un’idea accantonata per evitare di “danneggiare ulteriormente la sua relazione con il padre, re Carlo III” evitando di dare alle stampe nuove feroci critiche rivolte a Camilla. Il primo libro pubblicato nel 2020 ha venduto 400.000 copie solo nel Regno Unito e 3,2 milioni nel mondo intero. Allora Harry disse che aveva materiale a sufficienza per un prosieguo, ma l’esperta di reali Ingrid Seward oggi avrebbe smentito la possibilità che questo possa accadere. Ed in effetti, dal momento in cui il re ha annunciato di essere malato, il vento che soffia dalla California sembra davvero essere cambiato.