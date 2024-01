Kate Middleton è stata operata all’addome e, secondo la Bbc, le sue condizioni sarebbero “serie”. La tv pubblica britannica ha fatto sapere che “è chiaro dal periodo di tempo previsto per la degenza in ospedale e dal tono della dichiarazione rilasciata che le sue condizioni mediche sono serie“. La principessa, moglie dell’erede al trono William, resterà infatti in ospedale per 15 giorni dopo l’intervento per continuare poi il recupero post-operatorio in famiglia. Anche l’esperto reale Phil Dampier ha dichiarato: “Auguriamo alla Principessa del Galles una pronta guarigione dopo l’intervento chirurgico all’addome. Non conosciamo i dettagli, ma è chiaro che si tratta di una cosa seria, visto che resterà in ospedale per quindici giorni e avrà bisogno di tre mesi per riprendersi”. Kensington Palace ha precisato che le sue condizioni di salute non sono legate a un tumore.

L’intervento è stato effettuato nella giornata di ieri 16 gennaio e oggi, 17 gennaio, è stata resa pubblica la notizia con un comunicato sul profilo Instagram @Princeand PrincessofWales. L’ospedale in cui la principessa del Galles è ricoverata è il London Clinic e l’intervento ha avuto esito positivo. Kate Middleton dovrà rimanere a riposo assoluto fino alla festività di Pasqua, completando così il periodo di convalescenza di due settimane che trascorrerà in ospedale. “La principessa apprezza l’attenzione per la sua operazione ma spera che il pubblico comprenderà altrettanto il suo desiderio che tutto sia mantenuto nella normalità”, si legge nel comunicato di Kensington Palace, che pubblicherà aggiornamenti sulle condizioni di salute di Middleton.