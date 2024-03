Fiorello ha ironicamente commentato il trasloco di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. “Traslocano a Villa San Sebastiano, una casa da 20 milioni di euro. Le zanzare vengono uccise direttamente da Sinner con la racchetta elettronica, la posta la consegna Maria De Filippi e al citofono suonano i Måneskin“, ha dichiarato il comico nell’odierna puntata di Viva Rai2!. Oltre alle operazioni di trasferimento ligure, Fiorello non si è tirato indietro nel dire la propria sul presunto interesse di Mediaset per Amadeus: “Pier Silvio, vedi che parlo sempre di te! Posso confermare che c’è un interesse di Mediaset per Amadeus“, ha detto scherzando.

Durante la rassegna stampa, lo showman ha fatto il punto sull’intrigata questione che riguarda il sindaco Decaro e la città di Bari dove “ci sono quattordici clan, ora faranno le Primarie per decidere chi comanderà”, ha scherzato. Su Carmen Lorusso, detta Mari, la donna al centro dell’inchiesta che sta stravolgendo il capoluogo pugliese: “È indagata? Ah no, ‘domiciliarizzata’. ‘La consigliera trasformista, dai circoli vip al libro sull’amore’. Ora leggiamo il curriculum perché non ne sappiamo tanto: moglie di Giacomo Olivieri, ritenuto l’artefice dell’inquinamento elettorale che ha scatenato la bufera nella regione e figlia dell’oncologo Vito Lorusso, arrestato a luglio per peculato e anche per furto di farmaci – ha proseguito prima di concludere con l’ennesima nota ironica – Ma la vera protagonista cool della coppia è lei: io non ci vedo nulla di sospetto“.