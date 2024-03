La soluzione per affrontare al meglio la fine di una relazione sentimentale? Possibilmente con lo stesso spirito e la stessa abilità della modella americana Emily Ratajkowski, separata da quasi due anni dal produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard. La modella ha lasciato intendere di aver finalizzato il divorzio con il suo ex marito postando su Instagram alcune foto sensuali scattate fra le lenzuola, in cui mostra un nuovo paio di anelli. L’ultima trovata della top model infatti, che spesso parla ai suoi follower della propria vita privata, ha a che fare con due anelli di diamanti apparsi recentemente su Instagram e descritti come “anelli del divorzio”, intesi come simbolo di rinascita dopo la fine del suo matrimonio. A realizzarli è stato il brand di gioielli Alison Lou, che ha letteralmente riciclato il diamante del vecchio anello di fidanzamento dividendolo in due per realizzare dei nuovi gioielli da poter indossare anche a matrimonio finito.

Un gesto forte ed inaspettato che ha fatto molto discutere sui social. I fan più attenti della star, infatti, hanno intuito subito cosa c’era dietro alle foto e all’ironica quanto divertente descrizione, scatenandosi così nei commenti sotto al post tra chi ha dichiarato di voler fare altrettanto e chi ha approfittato dell’occasione per proporsi come nuovo fidanzato.

Gli anelli non sono del tutto nuovi ma sono il risultato di una rielaborazione artigianale dell’anello di fidanzamento ricevuto dal ex marito della modella. Da quando la coppia ha divorziato, infatti, il gioiello non ha naturalmente più ragione di esistere e quindi vale la pena dargli una nuova vita, dividendo in due il peso di quell’addio. La promessa di amore eterno ha mantenuto la sua natura, cambiando però destinatario: per Emily Ratajkowski quello che conta di più evidentemente è l’amore per se stessi.