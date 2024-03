Prima i figli erano ovunque: sui social, nella serie tv. Adesso, invece, fotografati rigorosamente di spalle. Il motivo? È legale. Stiamo parlando di Fedez e Chiara Ferragni, la coppia social più famosa d’Italia giunta – a quanto pare – al capolinea. I due si sono ufficialmente fidanzati nel 2016, per poi convolare a nozze nel 2018. Dal loro amore sono nati Leone (2018) e Vittoria (2021). Un amore da favola che li ha visti insieme in diverse occasioni: dalle più gioiose (il matrimonio, per l’appunto, ma anche i viaggi e i successi dell’uno e dell’altra) alle più drammatiche (la malattia di lui, la burrascosa vicenda giudiziaria di lei). Adesso, la separazione. Ma soprattutto una battaglia legale che vedrebbe coinvolti anche i figli, stando a quanto riportato da La Stampa. In molti, infatti, hanno recentemente notato che i bambini della coppia, da sempre iper-esposti, non vengono più ripresi in viso. È accaduto anche durante il compleanno del primogenito (lo scorso 19 marzo).

Secondo una fonte vicina alla coppia, infatti, Fedez avrebbe diffidato la (quasi) ex moglie, vietandole sostanzialmente di riprendere in viso i loro figli. Il motivo? Per una maggiore tutela in una fase così delicata dove potrebbero essere strumentalizzati. Probabilmente Fedez (e il team che lo segue) avrà notato l’aumento nella frequenza di pubblicazioni – da parte dell’influencer – in cui i figli hanno un ruolo predominante? Questa tendenza, è verosimile pensare, potrebbe essere interpretata come uno sforzo volto a conferire un’impronta più “familiare” e vicina ai 29.1 milioni di follower che la seguono. E come avrebbe – i condizionali sono d’obbligo – reagito l’influencer alla diffida del rapper milanese? Male. Non solo non sarebbe d’accordo sul nascondere i volti dei figli, ma sembra averlo diffidato a sua volta chiedendo di non parlare di lei durante la puntata di Belve (il programma Rai condotto da Francesca Fagnani) a cui Fedez parteciperà molto presto.

Il quotidiano torinese spiega: “Da quanto si apprende dalla stessa fonte, lui era ‘pronto a dire tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta’. Tenendo però conto che Ferragni è la madre dei suoi figli, per cui non sarebbe andato lì per fare una puntata contro di lei”. A questo punto resta da capire quale decisione intenderà prendere il cantante. Sceglierà di partecipare alla trasmissione disinteressandosi sostanzialmente della diffida, annullerà l’ospitata oppure deciderà di comparire ma andandoci con i piedi di piombo? Non resta che attendere. Nel mentre sembra che, nonostante i due siano “separati da parecchi mesi” e – come riportato da una fonte a FQMagazine “non si parlino neanche” – l’iter per le pratiche del divorzio non sia ancora iniziato. I più romantici sperano in un colpo di scena per rivedere i Ferragnez insieme, più uniti e forti di prima. Ma i più realisti sanno che questa ipotesi sembra lontana.