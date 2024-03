Sembra ieri che Chiara Ferragni annunciava di essere in dolce attesa e invece ora quel bimbo ha già 6 anni. Durante la giornata di ieri 19 marzo, infatti, Leone Lucia Ferragni ha spento 6 candeline. Il bambino – nato a Los Angeles nel 2018 – ha festeggiato a Milano, tra gli affetti più cari e sinceri. Insieme a lui, la famiglia. Ovviamente la sorellina Vittoria e poi anche Chiara e Fedez. Una super festa a tema “Sonic” – organizzata da Il Mondo di MeG, agenzia d’animazione nota tra i vip – con torta a più piani, dolci, un angolo con scivoli, palline e chi più ne ha più ne metta. Una meravigliosa festa con i genitori “insieme”.

“Insieme”, sì perché c’è un dettaglio che non è passato inosservato: gli scatti separati dell’imprenditrice digitale e del rapper milanese. “Il sesto compleanno di Leone. Quanto ti amiamo vita mia”, ha scritto lei a corredo di un post in cui abbraccia i suoi figli. Invece Fedez? Per lui un post molto simile e la scritta “Auguri amore mio”. Ma foto di Leone con mamma e papà insieme non ce ne sono. O almeno non sono state pubblicate. E i follower lo hanno fatto pesare: “Che amarezza queste foto separate…”, “Ma una foto insieme si poteva fare, no? Mah, poveri bambini”. Altri commenti simili: “Addirittura non fare una foto tutti insieme per il bimbo… bah certe cose non le comprendo. Non sono mamma, forse per quello. Ma sono figlia e credo che una foto tutti insieme non avrebbe fatto male a nessuno, anzi”.

Che le acque, tra i due, siano così agitate? Sì. Purtroppo lo conferma una fonte a FQMagazine, rivelando che i rapporti tra le due famiglie sarebbero molto tesi. Addirittura Fedez e Chiara Ferragni neanche si parlerebbero. Tra loro non c’è un bel clima ma tanta sofferenza. Non solo. In tantissimi hanno anche notato che, differentemente da quanto fatto finora, i volti dei bambini sono stati coperti. O meglio: i bimbi – i dolcissimi Leone e Vittoria – sono stati ripresi solo di spalle. Come mai? “Il primo pensiero, inevitabilmente, va ad una (possibile) una battaglia legale sull’utilizzo dell’immagine dei bambini che la coppia potrebbe avere intrapreso nell’ambito della difficile separazione”, scrive al riguardo l’agenzia di stampa DIRE. Leone era stato fotografato di spalle, abbracciato alla mamma, anche nell’altro post pubblicato sui social dall’influencer seguita da 29.1 milioni di follower.

“Auguri all’amore della mia vita che oggi compie sei anni. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto e ti ho tenuto tra le mie braccia: penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre”, le parole di Ferragni. Tanti i commenti affettuosi sotto allo scatto, tra cui quelli delle zie Francesca e Valentina Ferragni: “Auguri Leooo, amore nostro”.