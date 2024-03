Bruce Willis ha compiuto 69 anni. Quale modo migliore di festeggiare se non farlo in famiglia? Lo sanno bene i cari dell’attore che da più di un anno a questa parte soffre di demenza frontotemporale. “Buon compleanno BW! Ti amiamo tanto e ti siamo così grati“, ha scritto sul proprio profilo Instagram l’ex moglie Demi Moore che, nonostante il divorzio dalla star di Hollywood, è comunque rimasta in ottimi rapporti Willis. In questi mesi di difficoltà per Bruce e i suoi parenti, Moore è sempre stata in prima linea.

Nei tre scatti postati sui social dall’attrice si vedono i due ex coniugi che parlano, Willis che gioca assieme alla nipotina e infine una foto dell’infanzia delle loro figlie: Rumer, Scout e Tallulah. È proprio della secondogenita il messaggio di auguri che ha commosso il web: “È incredibile come sia cambiato così poco anche se sono cambiate tante cose – ha esordito -. Mio padre è uno dei miei migliori amici, forse ora a un livello più profondo che mai. Ho a cuore il suo affetto e l’immensa libertà con cui ci ha sempre amato”.

E ancora: “Un uomo tenero, lunatico, bellissimo, molto spirituale, il cui profondo amore per la sua famiglia può essere solo sentito, non articolato. Qualsiasi parola io provassi a usare sarebbe tristemente inadeguata. Quindi voglio ringraziarvi per aver amato il mio papà, grazie per aver condiviso le vostre storie su ciò che lui significa per voi, è un dono sentire il vostro amore” ha concluso.