Destano preoccupazione le condizioni di salute che affliggono Bruce Willis da più di un anno. L’attore soffre di demenza frontotemporale, una patologia irreversibile che provoca un lento peggioramento della funzione cognitiva di chi ne manifesta i sintomi. Nonostante la separazione, l’ex moglie Demi Moore è stata sempre accanto all’americano, mostrandogli supporto e vicinanza in questo delicato periodo.

Come riportato da Closer, l’attrice si è detta fortemente dispiaciuta per l’aggravarsi della malattia tanto che, in una sua recente visita, Bruce non l’avrebbe nemmeno riconosciuta: “La sua memoria è sbiadita. Demi si è accorta che non la riconosceva davvero, è devastata. Non aveva idea che fosse così grave la situazione”, ha detto una fonte alla rivista americana.

Demi si è sempre interessata delle condizioni cliniche di Willis, tanto che l’attuale moglie del 68enne, Emma Heming, ha condiviso in compagnia alcuni momenti passati a casa, tutti e tre insieme. “Piacevano anche a me quando erano una coppia“, ha dichiarato in un’intervista, parlando dell’attuale marito e della sua ex moglie. “Temo che Bruce non si renda conto di quello che gli sta succedendo”, ha dichiarato Heming.

Un mese fa sulla questione si era espresso anche l’amico dell’attore, Glenn Gordon Caron che, al New York Post, ha raccontato di non riuscire più ad avere conversazioni con lui. “La mia sensazione è che si renda conto di chi sono in due o tre minuti. Non riesci quasi più a parlare. Ha smesso di leggere, anche se era una dei suoi passatempo preferiti. Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione. Tuttavia, è ancora Bruce. Quando sei con lui, sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia della vita se n’è andata“, ha spiegato alla testata statunitense.