L’intricata vicenda di Muschio Selvaggio si arricchisce di nuovi dettagli. Un piccolo passo indietro: Muschio Selvaggio è un podcast seguito da 1.18 milioni di iscritti su YouTube, guidato fino a poco tempo fa da Fedez e Luis Sal. Poi, la rottura tra i due e quindi l’interruzione del rapporto (di amicizia e di lavoro). Mentre continua la battaglia legale tra i due sulla proprietà del podcast, arrivano due importanti novità. La prima, piuttosto spiacevole per Fedez, è stata rivelata dallo stesso rapper milanese: “Ragazzi è uscita una nuova puntata di Muschio Selvaggio che vi consiglio di vedere perché è bella intensa. Mettiamola così: e se il mostro di Firenze e Zodiac, il più grande serial killer della storia americana, fossero la stessa persona?”, ha esordito su Instagram Fedez, ieri 18 marzo. Poi la rivelazione: “Penultima puntata di Muschio Selvaggio, con una bella diffida. Questa puntata ci è toccata una diffida, giusta, giustissima. Quando uno si merita una diffida deve dirlo. Ovviamente questa puntata si basa su teorie, non abbiamo alcuna certezza”. Infine ha concluso, fingendo ironicamente di piangere: “Perché dico questo? Perché voglio solo dire una cosa: per favore non mi querelate“.

La seconda notizia sul caso Muschio Selvaggio, invece, arriva da Selvaggia Lucarelli. Nella stessa giornata di ieri, Lucarelli ha scritto su Instagram: “Luis Sal, da quel che mi risulta, a breve torna con un podcast. E quel podcast potrebbe anche essere proprio Muschio Selvaggio”. L’ex socio di Fedez, dunque, tornerebbe sulle scene con lo stesso podcast di cui tanto si è parlato? Intanto ieri, duranta la puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5, Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Fedez proprio per l’annuncio dello stop del podcast: “Lei era spavaldo quando c’erano stati i primi problemi con Luis, ma adesso ha dovuto mollare il colpo”, ha detto Staffelli. Il quale in seguito ha chiesto a Fedez di chi sia la colpa di tutto questo e lui ha risposto: “Sembra che mi stai prendendo in giro. Era una società che per dieci mesi ha pagato stipendi e oggi chiude non per colpa nostra”. Quindi il rapper ha aggiunto: “Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, ma lo porteremo avanti in un altro modo magari. Ma non so come, non ci sto pensando ora”. Proprio di recente Fedez aveva annunciato: “Questo podcast purtroppo per ora si interrompe così. È una scelta sofferta, abbiamo lavorato duramente per cercare di far evolvere questo formato in qualcosa di diverso, ma purtroppo la situazione è una mer*a. Per le ultime settimane finiremo con il botto”. Cos’accadrà adesso? Al momento non risultano commenti da parte di Sal.