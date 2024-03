Un’avvenente ragazza creata con l’intelligenza artificiale diventa presentatrice per la tv spagnola. Si tratta di Alba Renai, un’influencer virtuale creata pochi mesi fa da un’agenzia di marketing spagnola. Ebbene se siete già lì a compulsare lo smartphone per vedere la signorina Renai, provate a pensare che di primo acchito ci siete, e ci sareste, cascati. Fatto questo, fatto tutto. Sarà complesso per chiunque, anche per i più esperti, capire se avete di fronte un essere umano o un ologramma. Ora i dettagli dell’affermazione dell’inesistente Alba e della sua carriera televisiva. Sarà la nuova presentatrice di Supersecretos, striscia televisiva che svela i dietro le quinte dei diciannove protagonisti della ventitreesima edizione di Supervivientes, il reality show trasmesso su Telecinco uguale all’ Isola dei famosi. “Ho la fortuna di essere la nuova presentatrice virtuale di ‘Supervivientes’, vi do il benvenuto!”, ha spiegato Alba, cioè i buontemponi che la programmano e la rendono “viva” ogni giorno. Alba Rentai ha oltre 5mila follower su Instagram e si definisce come una creator digitale “pronta a riempire la rete di divertimento e creatività”. La fanciulla virtuale sulla sua pagina Instagram girella per il mondo bella come il sole tra Spagna, Euorpa e Asia, mostrando brand di ogni genere, sorridendo a tutti e mostrando un fisico perfetto. C’è chi ha subito pensato che la Rentai somigli simaticamente, digitalmente e culturalmente, alla sua omologa senza carne e senza ossa, tal Francesca Giubelli, la prima influencer italiana creata con l’AI. Morale della favola, per chi lavora nel mondo dello spettacolo: ma quanto avevano ragione gli attori di Hollywood a scioperare per non fare imporre al loro posto attori creati con la AI?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Renai (@albarenai)