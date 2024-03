Londra si è svegliata lunedì mattina con una nuova sorpresa firmata da uno dei suoi artisti di strada più celebri: Banksy. Nel quartiere di Finsbury Park, sulla facciata di un edificio, è apparso un murale che mostra una colata di vernice verde che fluisce lungo una parete, creando un suggestivo contrasto con il bianco dello sfondo e l’aspetto invernale di un albero spoglio posizionato davanti. L’opera ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, trasformandosi in un punto di riferimento per appassionati d’arte e curiosi che non hanno perso tempo a immortalare e condividere sui social network l’ultima creazione dell’artista anonimo.

La conferma della paternità di questo pezzo è arrivata direttamente da Banksy tramite i suoi canali social, dove ha pubblicato immagini dell’opera, aggiungendo un ulteriore capitolo alla sua lunga storia di interventi urbani che catturano l’immaginazione pubblica. L’artista, noto per le sue opere cariche di significato sociale e politico, continua a mantenere la propria identità celata, alimentando il mistero e il fascino che circondano ogni sua nuova apparizione.

Jeremy Corbyn, ex leader del Partito Laburista e deputato per la zona, ha espresso il suo apprezzamento per il murale, esortando la comunità a preservare l’opera. “Spero che la gente la lasci lì e che rimanga”, ha dichiarato Corbyn, riconoscendo il valore culturale e sociale che tali manifestazioni artistiche apportano al tessuto urbano. Il nuovo murale di Banksy non solo arricchisce il panorama artistico di Londra ma invita anche a una riflessione più ampia sull’arte come forma di espressione libera e impattante nel contesto urbano: con la sua inconfondibile firma visiva e il talento per trasformare spazi ordinari in tele di critica e dialogo, Banksy si conferma ancora una volta come uno degli artisti di strada più influenti e discussi del nostro tempo.