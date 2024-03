“Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti”. Così avrebbe urlato Belen, secondo quanto riportato da Dagospia, contro Fabrizio Corona vedendolo apparire accanto a lei nel ristorante dove stava pranzando. Il motivo della sua rabbia? La paura di perdere un contratto importante per essere associata a lui. Andiamo con ordine. Pochi giorni fa la showgirl argentina si era felicemente mostrata sui social mentre appariva sul set dopo un anno di stop e, sempre Dagospia, aveva svelato una presunta trattativa tra lei e la produzione di Ballando con le stelle per una sua partecipazione alla trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci.

Secondo quanto si legge su Dagospia, Belen Rodriguez stava pranzando con sua mamma Veronica e una cara amica in un albergo al centro di Milano quando, pochi minuti dopo, è apparso l’ex re dei paparazzi. Sempre Dagospia spiega che fuori dal ristorante erano presenti da ore diversi paparazzi in attesa di Belen e di Melissa Satta, a sua volta lì a pranzo con un amico dopo la rottura con Matteo Berrettini: l’argentina ha avuto paura che, se qualcuno li avesse fotografati insieme, i gossip non avrebbero giovato alla sua carriera.