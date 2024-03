Matteo Berrettini non se l’è sentita di mettere su famiglia con Melissa Satta o c’è (anche) altro dietro la rottura tra i due? Ad oggi non possiamo saperlo, anche se potrebbero presto uscire nuovi retroscena. Mentre il tennista veniva sconfitto al torneo Atp Challenger 175 di Phoenix, battuto dal collega Nuno Borges, la showgirl pubblicava nelle sue storie di Instagram l’immagine di un cervo. Casualità o frecciatina mirata?

Nell’immagine condivisa da Satta, si vede un cervo con una didascalia che fa presuppore ad un possibile tradimento da parte di Berrettini: “Nuovi amici“, si legge. Le corna dell’animale potrebbero avere più significati, specialmente nei giorni in cui lo sportivo è stato paparazzato in compagnia di Federica Lelli, ex del cantante Ultimo. Intanto la showgirl ha approfittato del weekend appena trascorso per concedersi ore di relax a Cortina D’Ampezzo: neve, buona compagnia, panorami mozzafiato e divertimento sembrano essere la ricetta perfetta per accantonare la rottura con Berrettini.