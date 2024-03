La sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto in 2.20.75 l’ultimo slalom gigante della stagione nelle finali di Coppa del Mondo a Saalbach in Austria. Per lei è il sesto successo di una stagione eccellente ed il 27esimo in carriera: è la sciatrice azzurra più vincente al femminile ed è seconda in assoluto, dietro solamente all’inarrivabile Alberto Tomba. Con Brignone sul podio la neozelandese Alice Robinson in 2.21.41 e la norvegese Thea Stjernesund in 2.21.72. Durante la gara la campionessa azzurra ha rischiato ben due volte, sia nella prima che nella seconda manche, di uscire di scena, toccando la neve per una scivolata. Con tecnica e bravura, è stata comunque velocissima ed ha chiuso in testa l’ultimo gigante stagionale con un netto vantaggio.

Nonostante la vittoria, però, per la valdostana sfuma definitivamente il sogno di rivincere la Coppa del Mondo generale e la Coppa di specialità di gigante. Se l’è prese entrambe la svizzera Lara Gut- Behrami. Alla sciatrice elvetica è bastato infatti, dopo una prudente gara tattica, il decimo posto in 2.23.27 per vincere non solo la coppa di gigante ma soprattutto, con due gare di anticipo, la sua seconda Sfera di Cristallo dopo quella del 2016. Brignone chiude comunque al secondo posto la classifica di gigante con 750 punti ed è seconda anche nella classifica generale, con 1472 punti. Mai nessuna azzurra aveva raccolto così tanti punti in una stagione. È un altro record per Brignone, che spera ancora di ritoccarlo nell’ultima settimana di gare con SuperG e discesa libera: con questo stato di forma, potrà levarsi altre soddisfazioni.