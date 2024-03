Matteo Berrettini ha raggiunto la finale dell’ATP Challenger 175 di Phoenix dopo quasi cinque ore e mezza di corse, sudore, passione spalmate su due partite. Il tennista romano, classificato al 154esimo posto nel ranking e partecipante all’”Arizona Tennis Classic” grazie a una wild card, ha superato prima Terence Atmane nei quarti per 3-6, 7-6(1), 7-6(6), in due ore e 53 minuti di partita. Poi, dopo aver battuto il terzo francese di fila, in semifinale ha avuto la meglio dell’australiano Aleksandar Vukic, numero 69 del ranking. Un’altra battaglia chiusa con il punteggio di 7-6 (7-2) 7-6 (7-2) in due ore e un quarto di gioco. Berrettini domenica sera alle 22 italiane sfida per il titolo il portoghese Nuno Borges, campione in carica del torneo e numero 60 al mondo. In caso di successo, l’azzurro si riavvicinerebbe già alle prime 100 posizioni del ranking mondiale.

Al di là di come finirà, però, il rientro di Berrettini è già stato esemplare. Dopo l’assenza dai campi di gioco durata sette mesi a causa di un infortunio alla caviglia destra, l’ex numero 6 al mondo è tornato alla competizione mostrando subito ottime prestazioni. L’ultima volta che aveva vinto quattro partite consecutive risaliva allo US Open del 2022. Il percorso di Berrettini in questo torneo è stato emblematico di una possibile rinascita sportiva dopo l’inattività forzata. Il tennista romano ha lavorato senza sosta, affilando le sue abilità e la sua forma fisica per tornare a competere ai massimi livelli. Le sue parole post-semifinale riflettono la sua determinazione: “Ho lavorato davvero tanto in questi mesi di assenza dai campi. Oggi ho cercato di godermi ogni punto giocato e sono felice di essere arrivato fin qui. So di poter giocare ancora meglio e sono pronto a dare tutto in finale”.

Phoenix, finale Berrettini-Borges: orario e dove vederla in tv e in streaming

La finale tra Berrettini e Borges è in programma alle ore 22 italiane (14 ora locale). L’ultimo atto dell’”Arizona Tennis Classic” sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terreste e 212 di Sky) e sarò disponibile in streaming sulle varie piattaforme: SuperTennix, SkyGo, NOW e ATP Challenger TV. Sarà un incontro carico di emozioni per Berrettini, che cercherà di coronare il suo ritorno in campo con un trionfo che sarebbe la ciliegina sulla torta di una settimana già di per sé straordinaria.