Una maxi rissa è scoppiata alla fine della partita del campionato turco tra Trabzonspor e Fenerbahce, finita 3-2 per gli ospiti. Mentre i giocatori del club di Istanbul festeggiavano, un tifoso della squadra di casa ha fatto invasione di campo minacciandoli e come risposta, i calciatori lo hanno picchiato. A quel punto alcuni ultrà del Trabzonspor sono entrati nel terreno di gioco per vendicare l’offesa. Due calciatori del Fenerbahce, Bright Osayi-Samuel e Michy Batshuayi hanno entrambi cercato di intervenire mentre i servizi di sicurezza entravano sul campo per sedare la rissa e gli altri giocatori del Fenerbahce sono fuggiti negli spogliatoi per evitare il linciaggio.

“Lo sport è soprattutto correttezza”, ha scritto su X il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya. “Non è mai accettabile che la violenza avvenga sui campi di calcio”, ha aggiunto come si legge sui media turchi. La tensione ha iniziato a salire all’ 87esimo quando sono stati lanciati oggetti in campo dopo che Batshuayi ha segnato quello che si è rivelato essere il gol vincente per la squadra ospite. Quello di domenica è solo l’ultimo di una serie di altri incidenti controversi avvenuti nel campionato turco durante la stagione.