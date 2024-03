Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza nei panni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano risponde a chi gli chiede di dichiararsi antifascista: “Ma certo che sono anti! Io lo sono doppio anti… io sono anti-antifascista! Nei corridoi della Rai sa quanti comunisti ho incontrato? Aprivo uno stipo… un comunista… alla macchinetta del caffè… il resto in rubli! Prima del nostro arrivo in Rai dentro ai pacchi di Amadeus si annidavano operai bolscevichi che uscivano con il libretto rosso di Mao in mano! Nell’acquario di Fazio c’erano solo pesci rossi… un caso?”.