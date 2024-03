Nella nuova puntata di Fratelli Crozza – in onda il venerdì in prima seratasul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna nei panni della Premier Giorgia Meloni convinta che ci voglia un approccio diverso con chi evade le tasse, un fisco amico: “Pronto so’ Giorgia come la Nato… c’hai una fisco che ti è alleato. Dimme caro. Sei sconosciuto al fisco da quarant’anni? Ma come mai? Avete litigato? Ah, perché una volta l’hai incontrato e lui ti ha chiesto brutalmente di pagare le tasse e così ti sei dato alla macchia! Ma nun te preoccupà… ora ci sono io tesoro e le Bentley, le Porsche, le Lamborghini che tieni nascoste in garage… usale! Faje pigjà aria! Tanto il bollo te lo paga il fisco amico! Ciao ciao. Pronto sono Giorgia se sei in difficoltà il fisco non ti sta a disturbà. Dimmi che c’hai tesoro? Te s’è rotto er posse? Da dieci anni?!? Ma non ti preoccupà… divertite… rilassate”.