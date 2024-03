“Non ho subìto solo abusi emotivi e fisici, c’erano anche tutti gli abusi finanziari. Non mi rendevo conto di non avere tutti i soldi che pensavo di avere. Quindi sono dovuta tornare a vivere con mia mamma”. Queste parole provengono dalla bocca di Melanie Brown. Sì, proprio Scary Spice, che malgrado i milioni accumulati con le Spice Girls si è trovata con un pugno di mosche in mano dopo il divorzio da Stephen Belafonte.

In un’intervista alla BBC la cantante ha spiegato che, in seguito alla fine del matrimonio con l’ex coniuge, ha lasciato la California per fare ritorno a Leeds sotto il tetto della mamma. Tutto questo accadeva mentre la girl band di cui fa parte faceva registrare il tutto esaurito in ogni data del tour negli stadi del 2019. Com’è possibile? Sebbene infatti gli show fossero redditizi, Mel B si trovava a dover utilizzare quei soldi per le spese legali derivanti dal divorzio con Belafonte.

“Mia madre era il tipo di persona che diceva: ‘Oh, lo hai lasciato adesso, stai bene’. Ma questo non potrebbe essere più lontano dalla verità” ha fatto sapere l’artista. “Ovviamente qualsiasi situazione è migliore che stare con la persona che abusa di te, ma quando esci da quel tipo di situazione di abuso, è come ricominciare tutto da zero. Devi imparare a fidarti delle persone. Devi imparare a fidarti di te stesso”.

Il produttore cinematografico Belafonte ha più volte smentito le accuse mosse dalla popstar nei suoi confronti. I due hanno raggiunto nel 2017 un accordo privato e un anno dopo il divorzio è stato finalizzato. Mel B ha dovuto pagare all’ex marito 350mila dollari più 5mila dollari al mese per il mantenimento della figlia Madison.

Il ritorno a Leeds è stata una boccata d’ossigeno per Melanie: “Mia madre ha sei fratelli, quindi sono circondata da amici, famiglia, zie, zii, nipoti. Leeds è bellissima e semplice e le persone sono accoglienti”. Per lei, che con le Spice Girls ha infranto record e segnato in maniera indelebile la cultura pop, è stata una ripartenza dal basso. Dopo aver lavorato duro per oltre 5 anni è riuscita a ricomprare la propria casa: “Ho guardato le case di tanto in tanto negli ultimi due anni, sapendo che non avevo i soldi per permettermele” ha ammesso alla BBC, “Ma ho semplicemente abbassato la testa, ho lavorato e vissuto in modo frugale e quindi ho potuto comprare la mia casa”.

Quando parla di uno stile di vita semplice non mente: “Adoro ancora fare shopping da Aldi e Lidl, non credo che smetterò mai di farlo a dire il vero. Sono ancora una ragazza di Leeds!”. Alla luce di tutto ciò, non stupisce che l’idea di tornare sul palco con le colleghe la alletti molto. Proprio quest’anno ricorre il 30° anniversario da quando il gruppo si è formato, e i fan invocano a gran voce una nuova reunion. Scary Spice ha fatto sapere sapere che se fosse per lei “tornerei con le ragazze anche domani”. E chissà che non accada davvero. Intanto Mel B è ripartita anche dal punto di vista sentimentale: dal 2022 è fidanzata con Rory McPhee, e conta di sposarsi nella Cattedrale di St Paul a Londra. L’abito potrebbe essere disegnato dall’amica Victoria Beckham: “Sì, le farebbe molto piacere” ha commentato Melanie a tal proposito.