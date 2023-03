Per quasi dieci anni è stata vittima di violenze e abusi domestici da parte del suo ex marito Stephen Belafonte finché, nel 2017, non ha trovato la forza di chiedere il divorzio e rivelare quanto subìto, diventando un’attivista di Women’s Aid, associazione che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza. E, in tutto questo tempo, le sue compagne delle Spice Girls sapevano. E’ quanto ha raccontato l’ex cantante Mel B – nota come Scary Spice – nel corso di un’intervista alla Bbc in cui ha spiegato di non aver mai denunciato gli abusi del suo ex marito per il timore di non essere creduta dalla polizia, timore che – sottolinea – ancora oggi sente più reale che mai. “Ero molto brava a nascondere le cose, specialmente qualsiasi cosa avesse a che fare con il mio ex marito e cosa stavo subendo a casa”, ha detto. Mel B e il produttore cinematografico Belafonte convolarono infatti a nozze a Las Vegas nel 2007 e nel 2011 hanno avuto una figlia di nome Madison. “Se le altre Spice Girls sapevano? Sì, penso di sì. Erano consapevoli di ciò che mi stava accadendo“, ha sottolineato. Per poi concludere: “Dovrò convivere con quello che mi è successo per il resto della mia vita”.