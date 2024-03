Ieri sera, giovedì 14 marzo, è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento con Grande Fratello. Una puntata, per dirla alla Elodie, a fari spenti. Il motivo? Dopo circa 30 minuti dall’inizio della trasmissione, la casa di Cinecittà è rimasta completamente al buio a causa di un blackout. Imprevisto che, inevitabilmente, ha creato non pochi problemi per la gestione della puntata. “Sono saltate le centrali elettriche in tutta Cinecittà e quindi tutta la casa è al buio, perdonateci”, ha incalzato Signorini. Per poi proseguire: “L’unica centralina funzionante è quella in giardino. Noi portiamo comunque avanti il nostro programma”. Promessa mantenuta, dal momento che i concorrenti sono stati trasferiti con giacche e coperte al seguito in giardino. “Qui salta tutto e si fa una puntata nuova, ve lo dico io”, ha ipotizzato Beatrice Luzzi con l’appoggio dei coinquilini. E invece nulla di tutto questo. Ad inizio puntata Signorini ha comunicato ai concorrenti (finalmente) la data prevista per la finale della trasmissione: 25 marzo. Tra la gioia e l’euforia della casa la puntata è trascorsa senza ulteriori intoppi tra dinamiche ormai riciclate e interventi di sicuro meno sconvolgenti del blackout in questione. “Dopo 180 giorni, Mediaset non ha pagato la bolletta della luce. Ecco perché la finale è il 25 marzo, non avevamo previsto una permanenza così lunga”, ha scherzato Alfonso. Durante le infinite ore di diretta (mentre il giardino nel frattempo aveva preso le sembianze di uno studio televisivo), la luce è tornata in casa. Ennesimo trasloco all’interno prima di poter iniziare a preparare le valigie. Ora non ci resta che attendere la partenza de l’Isola dei Famosi dove, di bollette della luce da pagare, neanche l’ombra (per l’appunto).