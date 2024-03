Giulia De Lellis sale in cattedra. L’influencer ha attirato l’attenzione della Sda Bocconi, la Business school dell’università milanese ha invitato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a tenere una lezione al master Fashion, experience & design management. Lezione, riservata agli studenti del corso, prevista mercoledì 20 marzo.

Una partecipazione come concorrente al Grande Fratello, gli amori con Andrea Damante, Irama e Andrea Iannone, tentativi di conduzione su Discovery, un libro sulle corna. Ma è sui social che mostra la sua forza come “beauty influencer”: Instagram, TikTok e Youtube con il totale che supera i sette milioni di follower. In principio fu un rossetto: “Mi piaceva, l’ho raccontato sui social. Dopo un po’ arriva mia sorella: lo volevo provare ma non si trova più (…) Il primo contratto l’ho firmato per il brand Urban Decay. Grazie a questo lavoro a maggio ho coronato il sogno di lanciare un mio brand di prodotti per la pelle, Audrer”, spiega in un’intervista al Corriere della Sera.

“Audrer è totalmente autofinanziata: che possa diventare un caso di studio della Sda Bocconi è un riconoscimento importante”, aggiunge De Lellis. Per lei, tra team Audrer e team beauty, lavorano dodici persone: “Investimento iniziale: intorno ai 500 mila euro. Il 2023 è vicino al pareggio, ora siamo in attivo. Prima dell’esperienza in televisione facevo la commessa in un negozio di abbigliamento a Pomezia: 1.200 euro al mese. Quando sono arrivati i primi contratti grazie ai social quasi mi vergognavo: con un pacchetto di post potevo andare oltre quanto prendevo stando in negozio un mese intero. Ho cominciato a mettere da parte i risparmi, pensavo: ho questa fortuna, voglio usarla per creare qualcosa di mio. Alla fine è nata Audrer”.

Un mestiere, quello dell’influencer, che per De Lellis richiede “preparazione, fantasia, un pizzico di fortuna. Ho un modo di comunicare schietto e diretto. Non è che faccio un post e guadagno: penso ai claim, al set, decido come fare le foto, la musica. I dettagli fanno parecchio”. Ha studiato all’Istituto professionale di arte e moda: “La laurea mi manca e vorrei tornare a studiare per prenderla. Ho 28 anni: so che lo farò. Mi chiameranno ‘prof’? Non sono ovviamente una prof, sarò lì per raccontare un’azienda. E, perché no, anche per motivare chi ho davanti: io che arrivo dal niente ce l’ho fatta. Chiaramente c’è sempre da imparare”.

Sui social era scivolata la scorsa estate pubblicando sui social foto con l’Idf, le forze di difesa israeliane e con il Capo dello Stato Isaac Herzog finendo nel mirino degli hater: “Non ho la leggerezza che avevo agli inizi. Ho fatto anche io errori e ho chiesto scusa. Ma dagli errori si impara e si migliora. Con i follower cerco di avere un rapporto quanto possibile diretto, apro box per dialogare. Certo, l’aggressività è aumentata“, ha dichiarato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sulla bufera mediatica che ha travolto Chiara Ferragni, De Lellis ha così commentano: “Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa. Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio”.