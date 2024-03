E’ morto Giorgi ‘Tzane’ Janelidze. Il giovane tiktoker della Georgia era un volto noto sui social come Instagram, dove contava oltre 100.000 follower. Il decesso è avvenuto durante un’escursione a Roghudi, in provincia di Reggio Calabria.

Janelidze, 23 anni, era in compagnia di altri tre coetanei quando, durante la gita, è scivolato in un dirupo impervio, perdendo la vita sul colpo. I soccorsi, carabinieri e vigili del fuoco, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, ma la difficoltà dell’accesso ha reso necessario l’intervento di un elicottero del Reparto Volo di Lamezia Terme per il recupero della salma.

Christos Koyas, uno dei compagni di avventure, ha espresso il suo dolore sui social: “Purtroppo Janne non è più con noi. Ci ha lasciato ieri sera durante il viaggio che abbiamo fatto in Italia. Pregate con noi affinché la sua anima riposi in pace”, ha scritto l’amico.