La nuova stagione di Formula 1 è da poco iniziata. Se team come Red Bull e Ferrari stanno sempre più attirando attenzioni di grandi e piccini, i fan ‘dal giorno zero’ si stanno abituando al nuovo assetto di commentatori di Sky Sport. E’ finita un’era, quella composta dal ‘trio delle meraviglie’ capitanato da Federica Masolin e saldamente sostenuto da Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. In molti tuttavia se lo aspettavano, specialmente dopo i commenti sessisti che sono costati a Valsecchi e Bobbi un Gran Premio di stop punitivo.

A prendere le difese dei ‘due amici’, ci ha pensato la conduttrice stessa che, ospite al podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli, ha detto la propria sulla tanto dibattuta questione: “Non l’ho vissuta bene, sono stata male per loro. Li conosco benissimo, Davide (Valsecchi, ndr) è mio fratello, quello pasticcione ma un buono, Matteo (Bobbi, ndr) un bravo ragazzo”.

E ancora: “Uno è il papà di due bambini, l’altro è un ragazzo super per bene con una compagna. Era tutt’altro che una frase denigratoria. Detta così, tra amici, come fossero al bar, all’inizio non l’ho percepita come un’offesa al genere femminile, io sono una ragazza quindi lungi da me l’essermi sentita offesa. Non meritavano tutto quell’accanimento specie a livello social”, ha concluso Masolin.