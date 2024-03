Una festa in grande stile ma niente abito bianco. Il conto alla rovescia per le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi è cominciato e la conduttrice, ospite ieri di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla cerimonia. A cominciare dal luogo dove di svolgerà il matrimonio, il 6 luglio prossimo, e dalla lista infinta di ospiti.

SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI SI SPOSANO A RIMINI

“Il 6 luglio ti sposi con l’amore della tua vita… arrivi a un punto in cui sai che è quello definitivo. Hai scelto tutto? L’abito, i testimoni, dove vi sposate?”, ha domandato Antonella Clerici a Simona Ventura, nel corso dell’intervista sull’altalena. “Dove sì, a Rimini, che è la nostra città del cuore, il Grand Hotel è il nostro luogo del cuore”, ha rivelato la conduttrice di Citofonare Rai2. Che poi si è lasciata sfuggire altri gustosi dettagli. “Poi faremo una festa pre wedding… perché abbiamo già fatto una lista degli ospiti e siamo già sui mille invitati”, ha confessato la Ventura.

COME SARÀ L’ABITO DA SPOSA (DI CUI SI OCCUPA MICCIO)

La Clerici ha insistito per conoscere qualche dettaglio sull’abito da sposa, sottolineando come la Ventura abbia fatto del suo stile eccentrico un marchio di fabbrica. “Senti ma l’abito da sposa, dimmi, come sarà? Com’è che dici tu: bisogna luccicare”, l’ha stuzzicata la padrona di casa. “Siccome siamo donne di spettacolo vogliamo essere spettacolari. E dunque sarà spettacolare. Vediamo… L’abito non sarà bianco. Certamente avremo diversi look, ma è Enzo Miccio che sta curando questa cosa”, ha risposto la Ventura. “Beh, allora mi immagino. Allora sobria non sarai, spero”, l’ha stuzzicata la Clerici. “Ma non lo voglio essere, non è da me”, ha ribattuto la ventura. “La sobrietà non sappiamo che cos’è”, ha chiosato ironica la Clerici.

QUELLA VOLTA CHE LA VENTURA LANCIÒ MAHMOOD

Non è mancato poi un passaggio sulla Ventura “acchiappa talenti” (per citare il titolo del nuovo show della Carlucci, di cui dovrebbe essere una delle giurate). “Tra i tanti talenti, Simona ha sempre avuto fiuto per i talenti. Nel 2012 a X Factor hai scoperto Mahmood”, ha ricordato la Clerici facendo ascoltare Tuta Gold. “Ho portato Mahmood e me l’hanno bocciato la tua Arisa insieme a Morgan, bisogna dividere la responsabilità. Lui però non ha mollato mai, è stato dieci anni a studiare il suo stile che è unico. Domenica l’ho visto da Fabio Fazio ed è sempre riconoscente”, ha rivelato la Ventura.