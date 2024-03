“È un periodo veramente doloroso privatamente. Cerco di non parlarne più di tanto ma è pesante“. Esordisce così Chiara Ferragni in una Story pubblicata su Instagram nella serata di martedì 12 marzo, al ritorno dal suo viaggio di lavoro a New York. L’influencer e imprenditrice digitale sta vivendo ormai da diversi mesi un periodo difficile, tra le inchieste per le sue attività di beneficenza e la crisi del suo matrimonio con Fedez, e ha deciso di confidarsi con i suoi follower.

“Capitemi se ogni tanto pubblico meno e se sono nei miei pensieri. Faccio quello che posso, a volte sono più in up e a volte sono più in down”, spiega Ferragni con gli occhi lucidi e la voce carica di emozioni. “Penso sia giusto farvi vedere questa parte: non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto. Non mi va nemmeno di dire tutti i motivi per cui sto male. Penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una Pasqua e forte. A volte vorrei essere meno forte e solo un po’ più serena”. E ancora: “In questi momenti essere genitore ti salva un po’ la vita”, aggiunge riferendosi ai suoi figli Leone e Vittoria.

Quindi ha spiegato di esser andata a New York per una serie di meeting “per un progetto nuovo, nuovissimo per me. Una cosa che non ho mai fatto prima. I meeting sono andati molto bene, tra qualche mese se andrà tutto bene lo dirò in maniera ufficiale. In tutta questa me*da di questo periodo spero ci siano anche cose belle e nuove per darmi nuovi stimoli”, conclude.