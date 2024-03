Kate Middleton in auto assieme al Principe William. I due sono stati fotografati fuori da Windsor. A poche ore dalle scuse delle principessa per via del ritocco sulla foto postata ieri sui social, eccola apparire accanto al marito nell’immagine pubblicata dal Daily Mail. Lui diretto verso l’Abbazia di Westminster per la Giornata del Commonwealth. Lei, scrive il tabloid britannico, verso una destinazione privata. Kate Middleton, sempre attraverso Instagram dove ieri aveva diffuso la foto di famiglia “manipolata” secondo le agenzie di stampa (da quattro sono salite a sei) che l’hanno ritirata e cancellata dalle librerie digitali, oggi ha chiesto scusa per l’errore fatto. “Come molti fotografi amatoriali – ha scritto la principessa del Galles sul profilo social della coppia reale – ogni tanto faccio esperimenti in post produzione”, aggiungendo quindi la frase chiave: “Voglio esprimere le mie scuse per la confusione che la foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri ha generato”.

Kate is pictured leaving Windsor Castle in car with William as she heads for ‘private appointment’ – while Prince makes his way to Commonwealth Service at Westminster Abbey https://t.co/AvKwpGbyMK pic.twitter.com/2haLXHkHJc — Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2024