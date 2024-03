È la sera dell’8 marzo quando un abitante di Rocchetta San’Antonio, nel foggiano, chiama i Vigili del Fuoco per segnalare un forte odore di gas in zona. Arrivano i pompieri e poco dopo anche le forze dell’ordine ma qualcosa non torna. Il fatto è diventato notizia virale sui social nelle scorse ore. Ma andiamo con ordine: una volta arrivati sul luogo della segnalazione, i Vigili del Fuoco non hanno avvertito l’odore segnalato. Come raccontato puntualmente da Foggia Today, gli operatori sono andati subito nell’abitazione indicata ed ecco che l’arcano è stato scoperto. Si trattava dei broccoli che la proprietaria di casa stava cucinando per cena. Pensavo fosse gas, invece erano broccoli…