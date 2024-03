“Dopo quello che è accaduto non ci sentiamo più”. Lory Del Santo parla di Eric Clapton. Come noto i due hanno avuto una storia e dal loro amore nacque Conor, morto in tenera età precipitando da un grattacielo di New York.

Intervistata dal Corriere della Sera la showgirl, a proposito della relazione con il musicista, rivela: “Il nostro rapporto era già inquinato dal suo manager, Roger. Gli faceva credere che chiedessi sempre soldi, soldi che si intascava lui. Questo l’ho scoperto dopo. In realtà Eric mi pagava soltanto la baby sitter, non mi ha mai dato altri soldi, né io li ho chiesti”. Clapton compose per il figlio scomparso il brano Tears in Heaven, ma Lory ammette di non riuscire ad ascoltare quella canzone: “Non ce la faccio. Appena la trasmettono alla radio cerco di tapparmi le orecchie. Ho passato anni a sfuggire, non posso cadere nelle trappole. Bisogna andare avanti».

Nel 2018 un altro dolore per Del Santo, quando il figlio Loren si suicidò: “Con lui è stato diverso, psicologicamente ho sofferto di meno perché ho capito che non avevo capito” ha fatto sapere. “Loren era malato e nessuno se ne era accorto. A me sembrava speciale, non mi dava mai fastidio, non disturbava, non faceva domande. Forse, visto che non si poteva curare, è stato meglio così. Era un angelo destinato a volare in cielo”.

Nel corso della chiacchierata Lory Del Santo ripercorre anche la sua vita sentimentale, tra storie vere e altre attribuitele a torto dalla stampa. Tra gli aneddoti riportati anche quello del regista che si fece trovare in perizoma rosso nel suo studio romano. Non un regista qualunque, ma Sergio Leone: “Stava girando C’era una volta in America con Robert De Niro e io andai nel suo ufficio all’Eur con il mio book per chiedergli una particina. Lui sfogliò le foto, poi sparì in un’altra stanza e mi chiamò” ricorda l’attrice, “Andai e me lo trovai nudo, tutto peloso, con la barba, questa pancia enorme. C’era un letto matrimoniale. Mi ha abbracciato e io gli ho detto: no, scusa, guarda, mi fa piacere essere qua, sei molto carino, ma devo andare. Dentro di me pensavo: ma non mi hai neanche offerto una parte!”.

Da dieci anni l’ex volto di Drive In è impegnata con il 32enne Marco Cucolo. Una storia che va avanti da molto tempo, eppure la diretta interessata non ha mai pensato di sposarlo. Il motivo? “Neanche per un attimo. Si sta insieme per il desiderio. Io non amo tradire, non ho mai tradito. Quando non funziona più vado, cioè resto: ecco perché voglio stare sempre a casa mia, odio essere cacciata” chiosa.