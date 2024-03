Per una principessa che sparisce, una duchessa si offre generosamente a platee e ai flash dei fotografi. Meghan Markle, esperta nell’uso della sua immagine, almeno negli Stati Uniti, prova a riempire il vuoto lasciato da Kate Middleton mostrandosi radiosa ed appassionata insieme al marito Harry.

In occasione della giornata della donna, l’8 marzo è salita sul palco del festival di musica e cinema SXSW di Austin, in Texas, dove ha preso la parola condannando duramente i social media per la loro “tossicità, apparentemente senza fine” e lo ha fatto puntando il dito su quello che le è accaduto quando era incinta.

Senza mai abbandonare la lettura vittimistica scelta dai due duchi del Sussex per parlare di loro stessi, Meghan ha ricordato quanto male abbia subito in quel periodo, quando era in dolce attesa di Archie e Lilibet, un periodo reso amaro dal “bullismo e dagli abusi” che hanno fatto di lei un target privilegiato.

Ciò che colpisce è che da settimane, ormai, un trattamento molto simile, lo sta subendo anche la cognata Kate, ma da quel palco non una menzione, non una parola per un’altra donna che, come lei, è vittima di congetture strampalate e anche violente che stanno sicuramente rendendo difficile il suo recupero dopo l’intervento chirurgico al quale è stata sottoposta il 16 gennaio scorso.

Sicuramente lo avrà fatto per rispettare la sua privacy, come richiesto a gran voce da Kensington Palace, ma almeno un riferimento, anche correndo il rischio di spostare l’attenzione su altri che non siano lei, qualcuno se lo aspettava. Markle invece si è limitata a parlare di sé, delle sue sofferenze della decisione di “tenere le distanze” da tutti quei commenti per salvaguardare il suo benessere. “Certe persone hanno dimenticato la nostra umanità”, ha dichiarato riferendosi al mondo dei social e dei media che a suo dire sanno essere davvero “odiosi e crudeli”.

Harry, seduto in prima fila, la seguiva con attenzione, mentre l’attrice Brooke Shields dal palco le dava manforte.

Da giorni ormai, la posizione di Harry e Meghan è sotto lo scrutinio attento del palazzo reale e dei media britannici; una conseguenza inevitabile dopo le troppe defezioni che stanno azzoppando la corona, ridotta all’osso per la malattia del re, la lunga assenza di Kate, ancora convalescente, e la presenza intermittente di William. Per non parlare della settimana di vacanza che si è concessa Camilla perché stanca dopo aver condotto tredici impegni in quattro settimane, in sostituzione del marito che si deve sottoporre regolarmente alle terapie per curare il suo cancro.

Nella strategia attuata a Montecito, dove Harry e Meghan vivono dal 2020, tutto fila. Prima il rebranding del marchio dei duchi californiani che hanno cambiato faccia al loro sito ed il cognome ai due bambini, ora Archie e Lilibet Sussex, poi i segnali lanciati al regno che hanno lasciato sbattendo la porta, manifestando tutta l’intenzione di volerci tornare; senza dirlo apertamente, sia chiaro, ma se due indizi fanno una prova, qui siamo già altre.

Dopo le interviste di Harry nelle quali lanciava il ramoscello di ulivo al padre invocando la riunificazione della famiglia per far fronte alle difficoltà del momento, ha fatto il giro dei media inglesi la notizia che Markle stia cercando una agenzia di Pr inglesi per provare a migliorare la sua popolarità che tra i sudditi del re è in caduta libera. Pare però che l’impresa non sia semplice perché la reputazione dei duchi li precede ed agli operatori del settore è noto quanto sia difficile farsi ascoltare dalla coppia.

Nei giorni scorsi, inoltre, il governo inglese ha presentato il bilancio e tra le voci compariva anche una cospicua somma dedicata agli Invictus Games organizzati da Harry. 26 milioni di sterline per l’evento che si terrà a Birmingham nel 20217, soldi che hanno generato non poche polemiche a fronte dei tagli inflitti da un budget che ha penalizzato anche il settore delle forza armate, i cui veterani e feriti sono celebrati dal grande appuntamento ideato dal duca del Sussex.

Riusciranno i due californiani a riaccreditarsi agli occhi dei sudditi, del re e di William per tornare in patria ed in forze alla corona sempre più ristretta?