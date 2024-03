Rupert Murdoch si sposerà di nuovo. Il tycoon 92enne porterà all’altare la sua attuale fidanzata Elena Zhukova. La Reuters, citando le dichiarazioni di un portavoce di Murdoch, ricorda che si tratta del quinto matrimonio per l’ex Ceo di Fox e che le nozze si terranno in California, nel vigneto e nella tenuta di Murdoch, la Moraga. La signora Zhukova è originaria di Mosca, ha 67 anni, ed è una biologa molecolare in pensione. Con Murdoch hanno iniziato a frequentarsi quest’estate, grazie alla terza moglie di Murdoch, Wendi Deng.

L’ultimo matrimonio di Murdoch con l’attrice e modella Jerry Hall – ex compagna di Mick Jagger – si è concluso dopo sei anni nel 2022 con un divorzio. Il magnate dei media è stato fidanzato brevemente l’anno scorso con Ann Lesley Smith. Moraga, dove Murdoch dovrebbe sposarsi, è lo stesso luogo dove Murdock e l’amministratore delegato Disney, Bob Iger, hanno discusso per la prima volta dell’acquisizione da parte della Disney della 21st Century Fox, accordo poi firmato nel 2019 per 71 miliardi di dollari.