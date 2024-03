È un momento d’oro per Annalisa che dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, sta raccogliendo i frutti del successo di “Sinceramente”. L’artista è volata a Los Angeles per ricevere il Global Force Award, in occasione del Billboard Women in Music ed è la prima italiana ad entrare nella Top 100 Billboard Global. Annalisa sul palco dopo aver citato tre dei suoi successi come “Bellissima”, “Mon Amour” e “Sinceramente” ha ringraziato: “Questa è la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici, e con un ritmo che fa ballare l’anima. Essere qui, rappresentare il mio Paese e condividere questi messaggi è la più grande vittoria”.

Durante lo show è diventata virale la foto di Annalisa con Katy Perry. “Le ho raccontato che la ammiro da tanto e lei mi ha detto che sul palco ho parlato molto bene in inglese, ha rivelato a Il Corriere della Sera la cantante ligure. Il pensiero va anche alle artiste che popolano il mondo della musica: “Bisogna proprio rompere dei muri giorno dopo giorno. Nelle classifiche le presenze femminili sono minori, per avere i risultati degli uomini dobbiamo lavorare il triplo, ma le cose stanno migliorando. Non bisogna mollare”.

Poi Annalisa ha rivelato che sta lavorando ad un progetto in Spagna, infatti la sua “Sinceramente” infatti è stata tradotta in spagnolo. Poi ad aprile si torna nei palazzetti per il tour nei palazzetti con due date speciali all’Arena di Verona il 14 e 20 maggio. Tra gli altri “work in progress” anche un docufilm. All’artista non è mai venuto in mente di proporsi a San Marino per andare comunque all’Eurovision Song Contest: “Non l’ho mai considerato perché un conto è l’Italia, ma se non si riesce va bene così. Mi sembrerebbe quasi di andare contro il mio Paese. Ma sarei stata felice se ci fosse riuscita Loredana Bertè”.

Infine ha confermato nuovamente i motivi che l’hanno portata ad evitare la scalinata dell’Ariston, nonostante per l’ennesima volta siti o giornali di gossip avessero ipotizzato una gravidanza: “A gennaio dell’anno scorso sono caduta dalle scale e quello mi ha lasciata un po’ segnata, emotivamente, ma anche sulla fronte, con una bella cicatrice. All’Ariston mi tremavano le ginocchia e mi veniva un po’ di panico, quindi ho preferito così”.