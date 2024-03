Ornella Muti e lo street artist Jorit hanno rappresentato l’Italia al Forum della Gioventù di Sochi, in Russia. La partecipazione della coppia artistica all’evento è stata documentata e condivisa sui social media da Naike Rivelli, la figlia di Muti, che ha postato su Instagram diversi video della loro visita. In uno dei filmati pubblicati, Muti e la figlia hanno espresso il loro entusiasmo per l’accoglienza ricevuta e la libertà di dialogo incontrata – a detta loro – a Sochi: “Un’emozione grandissima, c’era un grande affetto. Ovunque siamo andate ci siamo sentite libere di esprimerci su tutto. Abbiamo parlato anche di pace“, hanno dichiarato le due donne, sottolineando l’atmosfera positiva del Forum. Durante la loro permanenza, è stato svelato un murale dedicato a Ornella Muti, opera che sottolinea la popolarità dell’attrice in Russia: lei e la figlia hanno partecipato all’inaugurazione del murale, avvenuta in collaborazione con lo street artist noto per i suoi ritratti iperrealistici che adornano le città di tutto il mondo.